Os metalúrgicos da Gerdau Aços Longos, em São José dos Campos, entraram em greve nesta sexta-feira, 27, de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos. A paralisação ocorre em meio à campanha salarial.

O estopim para a paralisação foi, de acordo com o sindicato, a intenção da siderúrgica em acabar com o vale-alimentação dos trabalhadores, além da proposta de reajuste salarial inferior à inflação do período.

