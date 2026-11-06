Mercados dos EUA perdem US$ 2,5 trilhões após vitória democrata

Os mercados financeiros dos Estados Unidos registraram perdas de aproximadamente US$ 2,5 trilhões na quinta-feira (5), impulsionadas por vendas massivas de ações de empresas de tecnologia. A queda ocorreu após a vitória democrata nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3), quando a oposição conquistou o controle do Congresso e da maioria dos governos estaduais. As informações são da Gazeta do Povo.

A turbulência nos mercados está relacionada às promessas de campanha de vários candidatos democratas eleitos, que afirmaram pretender frear o avanço da inteligência artificial e a construção de data centers. Segundo a emissora americana CNN, a magnitude das perdas gerou efeitos em bolsas de valores de outros países.

O presidente Donald Trump atribuiu a responsabilidade pela queda aos eleitores americanos que votaram nos democratas. “O mercado de ações despencou hoje porque os dumocratas tiveram uma grande terça-feira — é muito triste ver isso; a culpa é toda de vocês!”, escreveu Trump na rede Truth Social na noite de quinta-feira. O termo “dumocratas” é um trocadilho pejorativo usado pelo presidente com a palavra “dumb”, que significa idiota em inglês.

Em outra publicação, Trump afirmou que “o mercado de ações sofreu um dos piores dias da história em decorrência dos resultados da eleição”. O presidente acrescentou que “foi preciso muito esforço para atingirmos um patamar jamais visto, e agora acontece isso”. Trump finalizou dizendo que “de uma forma ou de outra, em breve seremos maiores e mais fortes do que nunca”.