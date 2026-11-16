Mercado reduz projeções para inflação e crescimento em 2026

As instituições financeiras cortaram as expectativas para a inflação e o crescimento do Brasil em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central. A projeção para o dólar no fim do próximo ano subiu, enquanto a estimativa para a taxa básica de juros ficou estável. As informações são do Banco Central.

A previsão para o IPCA, índice que mede a inflação oficial, caiu de 5,22% para 5,11% em 2026. Para 2027, a expectativa subiu de 4,9% para 5%. Já a estimativa para o PIB, que representa tudo o que o país produz, recuou de 1,75% para 1,72% no próximo ano. Foi a quinta queda seguida na projeção de crescimento econômico. Para 2027, a previsão caiu de 1,15% para 1,02%.

Dólar sobe e Selic permanece em 13,75%

A cotação do dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40. Para 2027, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,45. A projeção para a Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,75%. A estabilidade das estimativas para os juros é comum nas últimas semanas do ano, quando as projeções ficam mais consolidadas.

Como a Selic afeta a economia

A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Quando a taxa básica sobe, o crédito fica mais caro, o que reduz o consumo e a atividade econômica, ajudando a segurar os preços. Para 2027, os analistas elevaram a previsão da Selic de 12,5% para 12,75%. Para 2028, a expectativa permaneceu em 11%.