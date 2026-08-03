Mercado reduz projeção da Selic para 13,75% ao fim de 2026

O mercado financeiro reduziu pela primeira vez desde março as expectativas para a taxa básica de juros em 2026. A Selic deve fechar o ano em 13,75%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central (BC). Na semana passada, a projeção era de 14%.

As informações são da Agência Brasil.

A taxa atual, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em 17 de junho, está em 14,25%. Com a nova projeção, o mercado espera pelo menos uma redução até o fim do ano. A próxima reunião do Copom acontece nos dias 4 e 5 de agosto.

Para 2027 e 2028, as previsões da Selic se mantiveram estáveis em 12% e 10,5%, respectivamente.

A Selic é o principal instrumento do BC para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, o crédito fica mais caro e desestimula o consumo, o que ajuda a conter os preços. Quando cai, o crédito barateia e estimula a economia.

O mercado também reduziu pela quinta semana consecutiva as expectativas de inflação para 2026. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 5,03%. Na semana passada, a projeção era de 5,12%.

As projeções para o crescimento econômico em 2026 seguem estáveis há cinco semanas em 1,99%. Para 2027, a expectativa caiu de 1,60% para 1,57%. O dólar deve fechar 2026 a R$ 5,20 e 2027 a R$ 5,28, segundo o boletim.