Economia

Mercado reduz projeção da Selic para 13,75% ao fim de 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 03/08/26 11h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O mercado financeiro reduziu pela primeira vez desde março as expectativas para a taxa básica de juros em 2026. A Selic deve fechar o ano em 13,75%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central (BC). Na semana passada, a projeção era de 14%.

As informações são da Agência Brasil.

A taxa atual, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em 17 de junho, está em 14,25%. Com a nova projeção, o mercado espera pelo menos uma redução até o fim do ano. A próxima reunião do Copom acontece nos dias 4 e 5 de agosto.

Para 2027 e 2028, as previsões da Selic se mantiveram estáveis em 12% e 10,5%, respectivamente.

A Selic é o principal instrumento do BC para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, o crédito fica mais caro e desestimula o consumo, o que ajuda a conter os preços. Quando cai, o crédito barateia e estimula a economia.

O mercado também reduziu pela quinta semana consecutiva as expectativas de inflação para 2026. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 5,03%. Na semana passada, a projeção era de 5,12%.

As projeções para o crescimento econômico em 2026 seguem estáveis há cinco semanas em 1,99%. Para 2027, a expectativa caiu de 1,60% para 1,57%. O dólar deve fechar 2026 a R$ 5,20 e 2027 a R$ 5,28, segundo o boletim.

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