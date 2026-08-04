Mercado reduz expectativa da Selic para 13,75% em 2026

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) começou nesta terça-feira (4) sua quinta reunião de 2026 para definir a taxa básica de juros. A decisão sobre a Selic será anunciada na quarta-feira (5), após dois dias de análise do cenário econômico nacional e internacional.

As informações são da Agência Brasil.

A reunião ocorre um dia após o mercado financeiro reduzir de 14% para 13,75% a expectativa para a Selic em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado na segunda-feira (3). Esta foi a primeira vez desde março que o mercado revisou para baixo as projeções da taxa básica de juros.

Atualmente em 14,25% ao ano, a Selic está no menor nível de 2026. O Copom promoveu três reduções consecutivas de 0,25 ponto percentual nas reuniões de março, abril e junho.

O comitê havia sinalizado possibilidade de novos cortes, mas o conflito entre Estados Unidos e Irã gerou incertezas sobre preços, especialmente de combustíveis. Isso levou o BC a adotar mais cautela nas decisões.

A expectativa de inflação para 2026 também melhorou. Pela quinta semana seguida, analistas reduziram a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou de 5,12% para 5,03%. Apesar da queda, o índice ainda fica acima do teto da meta de inflação, fixada em 4,5%.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, reduzindo pressões sobre os preços. Já taxas menores barateiam o crédito e favorecem consumo e investimentos.