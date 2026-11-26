A moeda norte-americana recuou 1,25% e encerrou o pregão desta quinta-feira (26) a R$ 5,744 para venda, enquanto o Ibovespa avançou 4,31% e atingiu 173.878,42 pontos às 17h. A reação dos investidores reflete a especulação de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, pode ser convidado para chefiar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o executivo no Palácio da Alvorada no início desta semana para tratar da possibilidade. A trajetória de Trabuco no setor bancário e a expectativa de gestão mais austera das finanças públicas explicam a receptividade positiva do mercado financeiro ao nome sondado.

A prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA-15, registrou alta de 0,22% em novembro, abaixo dos 0,32% de outubro e inferior às projeções do mercado, que esperavam variação entre 0,27% e 0,41%. Em 12 meses, porém, o índice acumula 4,64%, ultrapassando o teto da meta de 4,5%.

O governo avalia encaminhar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda em 2026 para reforçar o ajuste fiscal. O pacote aprovado e sancionado na terça-feira (24) foi considerado insuficiente pelos agentes financeiros para conter o crescimento da dívida pública.

No cenário externo, as bolsas europeias e os futuros de Nova York subiram após avaliação de que as tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump, envolvendo 15 parceiros como China, Japão e União Europeia, terão impacto menor que o previsto. O feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos reduziu a liquidez internacional e ampliou o peso dos fatores domésticos na formação de preços dos ativos brasileiros.