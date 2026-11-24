O mercado financeiro brasileiro reagiu positivamente à aprovação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (24). A moeda norte-americana recuou 1,81% na mínima do dia, cotada a R$ 5,81, enquanto o Ibovespa avançou 1,24%, atingindo 166,8 mil pontos. Na véspera, o dólar havia alcançado R$ 6, patamar mais elevado desde abril de 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

Os deputados aprovaram o conjunto de medidas fiscais com 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. A proposta do governo federal busca gerar economia de até R$ 50 bilhões em 2027 por meio da redução de benefícios tributários e do controle do crescimento de despesas. O texto aguarda sanção presidencial para entrar em vigor e orientar o orçamento do próximo ano.

Principais mudanças previstas no ajuste

O pacote estabelece corte de 10% nos benefícios fiscais concedidos a diversos setores econômicos. Além disso, impõe teto para o aumento dos gastos públicos acima da inflação. Apesar da margem confortável na votação, investidores mantêm cautela sobre a real capacidade do governo em equilibrar receitas e despesas, fator determinante para a trajetória da dívida pública.

Críticas à postura do mercado financeiro

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), ex-presidente nacional do partido, criticou a postura dos investidores. Segundo ela, o setor financeiro mantém pressão política independentemente das ações governamentais. “Faça o que fizer, diga o que disser, Lula e a equipe econômica, o mercado não vai mudar sua ‘ancoragem’. Ficará sempre com a faca apontada, na tensão, na bravata, na especulação”, afirmou a parlamentar. Ela também acusou representantes do setor de priorizarem interesses próprios em detrimento do projeto eleito democraticamente. “O que querem é limitar os direitos, a dignidade da maioria do povo brasileiro. Não têm compromisso com o país, só com o próprio bolso”, declarou. Outro fator que influenciou as negociações foi o anúncio do plano de investimentos da Petrobras para 2027-2031, no valor de US$ 122 bilhões (cerca de R$ 723 bilhões), alta de quase 12% em relação ao planejamento anterior. A estatal também divulgou distribuição extra de R$ 15,6 bilhões aos acionistas.