O Mercado Pago anunciou nesta sexta-feira, 24, que vai lançar nas próximas semanas a modalidade de saque por Código QR. O código, disponível na app do Mercado Pago, será lido pelas máquinas de auto atendimento da rede 24 Horas para autorizar o débito na conta.

Atualmente, quem possui a conta digital pode fazer saques em terminais da rede por meio de cartões.

A conta digital também vai permitir em breve o pagamento de tributos à Receita Federal, após a regulamentação do governo federal para as fintechs anunciada no último dia 15.