O Mercado Pago se manifestou sobre decisão do Procon de São Paulo, que notificou a plataforma de pagamentos ao considerar que, durante a Black Friday, na última sexta-feira, 29, o aplicativo da empresa estava inoperante e os consumidores que tentaram acessar as promoções das redes Burger King e McDonald´s não conseguiram fazer os pedidos. A notificação foi feita na segunda-feira, 2.

Em nota, o Mercado Pago admite que houve instabilidade no sistema, mas afirma que, em nenhum momento o aplicativo ficou inoperante.

“Mercado Pago confirma que registrou uma instabilidade nas transações com código QR no final da manhã e início da tarde de sexta-feira (29/11), em razão de um problema na integração com os sistemas de alguns PDVs específicos. Embora a instabilidade tenha sido agravada por uma alta demanda pelas ofertas da Black Friday, a empresa esclarece que seu aplicativo não ficou inoperante em momento algum”, diz a empresa.

“O Mercado Pago honrou as promoções comunicadas para a Black Friday até o fim do dia 29/11, em uma decisão tomada em conjunto com as redes parceiras. As transações promocionais seguiram funcionando normalmente no final de semana, e os clientes puderam usufruir das ofertas anunciadas com vigência até sábado (30/11), além de todas as ofertas com desconto disponíveis no aplicativo do Mercado Pago”, continua.

“O compromisso do Mercado Pago de honrar as ofertas em conjunto com os parceiros reforça nosso empenho em oferecer a melhor experiência de compra para os consumidores. O Mercado Pago recebeu Auto de Notificação do Procon SP solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido e prestará todas as informações dentro do prazo”, finaliza.