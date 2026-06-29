Mercado mantém inflação em 5,33% para 2026 e acima da meta do BC

O mercado financeiro manteve em 5,33% a projeção de inflação para 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (29) pelo Banco Central (BC). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é a referência oficial da inflação no país, ficou estável após 15 meses de altas consecutivas, mas permanece acima da meta de 3% que deve ser perseguida pelo BC, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%, conforme determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As informações são da Agência Brasil.

A projeção da inflação para 2027 subiu de 4,15% para 4,17% em relação à semana anterior. Já as estimativas para 2028 e 2029 se mantiveram estáveis em 3,7% e 3,5%, respectivamente.

Analistas mantêm Selic em 14% para 2026

Os analistas mantiveram em 14% a projeção da taxa básica de juros (Selic) para 2026, indicando mais um corte sobre a atual taxa de 14,25% estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC no último dia 17. A próxima reunião do Copom deve ocorrer nos dias 4 e 5 de agosto.

A previsão da Selic para 2027 foi mantida em 12% ao ano. Já para 2028, o indicativo subiu de 10,25% para 10,5% ao ano. Em 2029, a taxa deve ficar em 10% ao ano.

PIB avança e dólar fica estável

A estimativa média de Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 avançou de 1,98% para 1,99%. O PIB resulta da soma dos bens e serviços produzidos no país. Na projeção para 2027, o indicador sofreu uma pequena redução de 1,7% para 1,68%. Para 2028 e 2029, o mercado financeiro manteve a estimativa do PIB em 2% para os dois anos.

A estimativa para a cotação do dólar em 2026 foi mantida em R$ 5,20. Para 2027, a projeção aumentou de R$ 5,27 para R$ 5,58 e a estimativa para 2028 cresceu de R$ 5,30 para R$ 5,35. A projeção para o câmbio em 2029 ficou estável em R$ 5,40.