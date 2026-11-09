Mercado financeiro cobra ajuste fiscal do governo por razões econômicas

O termo “mercado” reúne bancos, fundos de investimento, seguradoras, gestoras de patrimônio, investidores estrangeiros e pessoas físicas que negociam ativos financeiros. A cobrança por responsabilidade fiscal não se limita aos interesses de rentabilidade, mas envolve preocupações com inflação, custo do crédito e sustentabilidade das políticas públicas. As informações são da Gazeta do Povo.

A expressão “Faria Lima” virou sinônimo do mercado financeiro por concentrar instituições na zona oeste de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o endereço em setembro, afirmando que a região desconhece as palavras “social” e “inclusão”. O ministro Guilherme Boulos também declarou que defensores de ajuste fiscal com cortes sociais não compreenderam o resultado eleitoral.

Quando o governo gasta mais do que arrecada, emite títulos públicos para financiar a diferença. Se investidores consideram que o Estado terá dificuldades para estabilizar a dívida, passam a exigir juros maiores como compensação pelo risco. Esse movimento eleva o custo da dívida e amplia despesas financeiras, dificultando o equilíbrio das contas.

Impactos do desequilíbrio nas contas públicas

O desequilíbrio fiscal pressiona o custo do crédito para empresas e consumidores. Quando títulos públicos oferecem remuneração mais elevada, o movimento influencia o financiamento privado, reduzindo investimentos e consumo. O aumento dos gastos públicos pode estimular a demanda além da capacidade produtiva, pressionando a inflação.

A deterioração das contas favorece desvalorização cambial, encarecendo produtos importados como combustíveis, fertilizantes e medicamentos. Para controlar a inflação, o Banco Central pode elevar a taxa Selic, reduzindo demanda por bens e serviços. A instabilidade prejudica o planejamento empresarial e pode levar ao adiamento de projetos.

Situação fiscal exige medidas de contenção

O governo federal registrou déficit primário de R$ 70,3 bilhões em 2025, após superávit em 2022. A dívida bruta do governo geral alcançou 82,9% do PIB em setembro de 2026, equivalente a R$ 11,1 trilhões. O indicador caiu de 86,9% em 2020 para 71,7% em 2022, mas voltou a crescer desde então.

Três medidas anunciadas por Lula na campanha podem gerar desequilíbrio adicional de R$ 40 bilhões, segundo a Instituição Fiscal Independente. O cálculo considera reajuste no Bolsa Família, ampliação de benefícios para MEIs e perda de arrecadação com bets. No Orçamento de 2027, o governo prevê despesas primárias de R$ 2,576 trilhões, com 91,7% correspondendo a gastos obrigatórios. O Ministério do Planejamento pretende remanejar R$ 20 bilhões para financiar parte das novas medidas.