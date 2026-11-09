Mercado eleva projeção da Selic para 13,75% ao ano em 2026

A expectativa do mercado financeiro para a taxa básica de juros subiu de 13,5% para 13,75% ao ano no fechamento de 2026. A projeção, divulgada nesta segunda-feira (9) no Boletim Focus, agora coincide com o patamar atual da Selic. As informações são do Banco Central.

A convergência entre a estimativa e a taxa em vigor é esperada no fim do ano. Com poucas semanas restantes no calendário, os analistas ajustam suas previsões ao nível praticado pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve os juros em 13,75% ao ano na reunião mais recente.

Inflação segue acima da meta

O Banco Central informou que as expectativas de inflação permanecem acima da meta e que o cenário exige cautela. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 5,22% para 2026, acima do teto de 4,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2027, a estimativa subiu de 4,76% para 4,90%, na quarta alta seguida.

A meta de inflação é de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A Selic é a principal ferramenta para controlar os preços: juros mais altos encarecem o crédito, reduzem o consumo e freiam a inflação, mas também dificultam o crescimento econômico.

PIB e dólar também revisados

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,76% para 1,75%. Para 2027, a expectativa recuou de 1,20% para 1,15%. O IBGE informou que a economia cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, com alta de 1,9% no acumulado de quatro trimestres até junho.

No câmbio, a projeção para o dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,34 para R$ 5,35. Para 2027, a estimativa permaneceu em R$ 5,40.