O líquido doce que escorria das caixas de fermentação de cacau e era desperdiçado por produtores rurais da Bahia agora se transformou em fonte de renda. O extrato, chamado de mel de cacau, é extraído da polpa que envolve as sementes do fruto e passou a ser comercializado com apoio da Cooperativa Cacau Mata Atlântica da Bahia (Coopermata). A produtora Gileide Castro de Jesus, de Ituberá, é uma das agricultoras que começaram a vender o produto há cerca de quatro anos. As informações são da Gazeta do Povo.

O mel de cacau pode ser consumido como bebida ou transformado em geleia e outros alimentos, mas estraga rapidamente. Essa característica limitava a comercialização às regiões produtoras. Gileide relata que, no início, precisava vender de porta em porta porque não havia mercado estabelecido. A situação mudou quando ela se associou à Coopermata em 2020 e passou a comercializar o extrato no empório da cooperativa, chegando a feiras em outras cidades.

A Coopermata reúne cerca de 450 cooperados e 45 deles participam da primeira fase do projeto de valorização do mel de cacau. Atualmente, cerca de 3 mil litros do extrato são aproveitados por mês, com expectativa de chegar a 9 mil litros mensais quando mais agricultores aderirem à atividade. Quem vende o produto recebe entre R$ 15 e R$ 18 por litro, o que pode acrescentar de R$ 8 mil a R$ 12 mil por ano à renda de cada produtor.

Em 2023, a cooperativa firmou parceria com o Senai Cimatec para desenvolver novos produtos. A pesquisa resultou em três protótipos: o extrato com prazo de conservação maior, um chá-mate sabor mel de cacau e uma pasta feita com o ingrediente. Uma geleia também está em desenvolvimento. Segundo Graziane Leal da Conceição, agente de negócios da Coopermata, a pesquisa permitiu chegar a uma validade de 60 dias em temperatura ambiente para o mel de cacau.

Thâmilla Thalline Batista de Oliveira, da área de Microbiologia Industrial do Senai Cimatec, explica que a pesquisa mostrou ser possível desenvolver alimentos seguros e com características satisfatórias. A cooperativa depositou três pedidos de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que aguardam concessão. A expectativa é colocar os novos produtos à venda no segundo semestre de 2027, com foco nos mercados do Sul e Sudeste.

A Coopermata pretende instalar uma agroindústria para ampliar o processamento do mel de cacau e, no futuro, atender a todos os associados. Gileide já participou de eventos da agricultura familiar em Salvador, Brasília e São Paulo, onde encontrou novos consumidores. Além do mel, ela trabalha com outros derivados do cacau e acompanha o desenvolvimento da geleia. A produtora espera que os produtos encontrem espaço nas prateleiras de mercados de todo o Brasil e até do exterior.