O sorteio da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (19) não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo concurso, marcado para domingo (22), deve pagar R$ 45 milhões. As informações são da Caixa.

As dezenas sorteadas no Concurso 3.088 foram: 10, 21, 24, 28, 34 e 44. Apesar de ninguém ter cravado os seis números, 15 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 93.739,59. Outras 2.750 apostas fizeram a quadra e levam R$ 730,43 cada.

Como apostar no próximo sorteio

As apostas para o concurso de domingo podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6.