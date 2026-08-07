Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 165 milhões

Ninguém levou o prêmio principal da Mega-Sena no sorteio desta quinta-feira (6), e agora a bolada acumulou em R$ 165 milhões. O concurso 3.041 não teve ganhadores das seis dezenas, mas 88 apostas faturaram a quina e vão receber mais de R$ 52 mil cada. O próximo sorteio pode mudar a vida de quem acertar os seis números. As informações são da Agência Brasil.

Resultado da Mega Sena 3041: 16, 21, 24, 31, 43 e 54.

Mesmo sem ganhador do prêmio principal, 88 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 52.843,18. Outras 6.903 apostas acertaram quatro dezenas e vão embolsar R$ 1.110,41 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa. Também é possível apostar pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.