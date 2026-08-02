Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 135 milhões na terça-feira

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 3.039, realizado neste domingo (2) em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (4).

As informações são da Agência Brasil.

Os números sorteados foram: 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

A quina teve 86 ganhadores, que vão receber R$ 45.932,28 cada. Já a quadra premiou 6.332 apostas, com R$ 1.028,31 para cada uma.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.