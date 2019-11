A Arcos Dorados, maior franquia global do McDonald’s, fechou uma parceria de cinco anos com a Disney para oferecer brinquedos das marcas da companhia no McLanche Feliz na América Latina. Os personagens dos estúdios que compõem o complexo Disney, incluindo Lucasfilm, Pixar e Marvel, poderão ser comprados no McDonald’s a partir da segunda quinzena de dezembro, quando estreia a linha de brinquedos de Star Wars: Episódio IX.

“Para o ano que vem, as marcas foram escolhidas junto com a Disney com base no planejamento estratégico e seguindo os filmes que eles apostam que terão mais sucesso”, disse ao Broadcast o vice-presidente de relações com investidores da Arcos Dorados, David Grinberg. Por motivos estratégicos, Grinberg não quis revelar quais serão os próximos personagens.

Com a parceria, o McDonald’s espera repetir sucessos de campanhas anteriores, como dos Minions, da Universal, e do Mario Bros, da Nintendo. “O fato de termos acesso a todo o portfólio da Disney, que inclui desde Pixar, que tem uma pegada infantil, até Marvel, que atinge público adulto, permite que tenha um caráter para toda a família”, ressaltou Grinberg.

O acordo não prevê exclusividade entre as empresas, mas o McDonald’s terá a preferência para escolher os personagens que considerar mais atrativos para o seu negócio.

O valor investido pelas companhias não foi revelado. Segundo o executivo, a parceria é um ganha-ganha para as empresas e está mais relacionada a exposição de marca do que a ganhos financeiros. Além de vir como brinde no kit do McLanche Feliz, também será possível comprar o brinquedo separado, com o preço começando em R$ 13,00.

Por trás da parceria com a Disney há, ainda, uma mudança nutritiva no cardápio do McLanche Feliz, com combinações alimentares que limitam o menu completo a 600 calorias. A alteração foi feita em agosto e, segundo Grinberg, convergiu com valores importantes para a Disney.

A rede passou a oferecer mais frutas e vegetais e reduziu gordura, sódio e açúcares dos ingredientes da refeição.

Dos países da América Latina atendidos pela Arcos Dorados, apenas Chile e Venezuela ficarão de fora da parceria com a Disney. No primeiro, o impedimento está relacionado a questões regulatórias que o McDonald’s está tentando destravar. No segundo, a rede tem limitações por conta da importação de brinquedos.

Em fevereiro do ano passado, o McDonald’s nos Estados Unidos já havia anunciado a retomada da parceria com a Disney, após 12 anos sem novidades. Desde então, o McLanche Feliz americano (Happy Meal) já teve personagens de Os Incríveis, Os Vingadores, Toy Story, Rei Leão, Frozen, entre outros.