Marabraz pede recuperação judicial de cinco empresas em São Paulo

Cinco empresas do conglomerado das Lojas Marabraz entraram com pedido de recuperação judicial no sábado (15) na Justiça de São Paulo. O processo foi distribuído ao juiz Henrique Inoue, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, com valor de causa de R$ 141 milhões. As informações são da Gazeta do Povo.

Assinam o pedido as empresas Jaraguá Comercial, Comercial de Móveis Jordanésia, Comercial Móveis das Nações, Comercial Zena Móveis e Monta Móveis Prestadora de Serviços. A decisão é motivada pelos desafios enfrentados pelo setor varejista. A empresa afirma que a prioridade é manter empregos e a relação com clientes e fornecedores.

A recuperação judicial é um mecanismo previsto em lei para empresas com dificuldades financeiras, mas ainda fora do risco iminente de falência. O processo permite negociar dívidas com credores sob supervisão da Justiça, com o objetivo de evitar a falência e preservar a atividade da empresa.

Empresa foi fundada em 1972

A Marabraz foi fundada em 1972 pelo imigrante libanês Abdul Hadi Mohamed Fares, como Credi-Fares. Após a morte de Fares, em 1978, os filhos assumiram o controle. O nome com o qual se tornaria famosa só veio em 1986. Quatro anos depois, surgiria o slogan “Lojas Marabraz, preço menor ninguém faz”, que ampliou a repercussão nacional e marcou o início da expansão.

Dívidas somam R$ 11,7 milhões

Das cinco empresas que participam do processo, apenas a Comercial de Móveis Jordanésia possui inscrições na dívida ativa federal. O montante soma R$ 11,7 milhões, a maior parte (R$ 10,5 milhões) em débitos previdenciários.

A empresa permanece em operação, com lojas abertas, e reafirma seu compromisso com a transparência e com o cumprimento das etapas estabelecidas na legislação.