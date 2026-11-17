Cerca de 276,8 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial de 2026, segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Os valores disponíveis somam R$ 304,8 milhões e podem ser retirados até 28 de dezembro deste ano. As informações são do Ministério do Trabalho e Emprego.

Até 9 de novembro, foram pagos 26,5 milhões de benefícios, totalizando R$ 33,1 bilhões. Isso representa 98,97% do total previsto para o calendário de 2026. Ao todo, foram emitidas 26,8 milhões de ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e revisões dos cinco anos anteriores.

Quem pode receber o benefício

Tem direito ao abono salarial quem está cadastrado no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024 e trabalhou por no mínimo 30 dias durante o ano-base. Os dados do trabalhador também precisam estar corretos no e-Social, informados pelo empregador.

Os trabalhadores podem consultar o valor e a situação do benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. Quem pediu revisão por recurso administrativo recebe o pagamento no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte.

Como sacar o dinheiro

A Caixa Econômica Federal paga o PIS e deposita o benefício prioritariamente em conta corrente, poupança ou conta digital. Quem não tem conta no banco pode usar o aplicativo Caixa Tem ou sacar em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

O Banco do Brasil administra o Pasep e também faz o crédito em conta bancária. Para quem não é correntista, o saque pode ser feito por TED, Pix ou atendimento presencial nas agências. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 158, da central Alô Trabalho, ou nas superintendências regionais do Trabalho e Emprego.