O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a privatização da Eletrobras, considerando que o governo não tem fôlego para investir e tornar a empresa competitiva. Segundo ele, ainda que a posição do Senado em relação ao tema atrapalhe, a Câmara é favorável.

“A Câmara tem um bom ambiente para aprovar a privatização da Eletrobras. É melhor que o governo venda o controle da Eletrobras e cobre investimentos do novo dono”, garantiu Maia, durante a premiação Empresas Mais, promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceira com o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ele informou ainda que o secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, enviou uma mensagem para ele preocupado sobre o tema. “Salim me mandou mensagem preocupado hoje (sobre Eletrobras).

A posição do Senado não ajuda na aprovação (da privatização da Eletrobras)”, disse ele, acrescentando que há maioria na Câmara para avançar com outras privatizações.