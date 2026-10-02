Lula recua e diz que cidadão pode ter quantos cartões quiser

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou atrás na proposta de limitar a um cartão de crédito por pessoa. Nesta sexta-feira (2), ele afirmou em suas redes sociais que cada cidadão tem o direito de ter quantos cartões quiser. A mudança de posição aconteceu um dia após ele sugerir a proibição durante participação no podcast Flow, na quinta (1º). As informações são da Gazeta do Povo.

Na publicação, Lula disse que seus adversários acordaram para defender os donos de operadoras de cartões. Ele reforçou a preocupação com os juros do crédito rotativo, que classificou como indecentes. O presidente também destacou que sabe da importância do crédito para as famílias brasileiras.

Lula manteve a crítica ao envio de cartões não solicitados pelos bancos. Ele afirmou que não aceita essa prática e prometeu acabar com ela. O presidente também voltou a falar em combater os juros abusivos no Brasil.

No podcast, Lula havia classificado os juros do rotativo como um crime e uma desgraça que leva a população ao endividamento. Ele disse que o governo discutia com o Banco Central a proibição de mais de um cartão por pessoa. A fala gerou críticas da oposição e repercutiu no debate político.