Até o fim de 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a prerrogativa de nomear seis dos nove diretores do Banco Central, o que pode alterar significativamente a composição do Comitê de Política Monetária (Copom), colegiado que define a taxa Selic. A possibilidade de escolha de economistas com perfil heterodoxo — favoráveis a maior intervenção estatal e flexibilização monetária — gera apreensão no mercado financeiro. As informações são da Gazeta do Povo.

Duas vagas estão abertas desde janeiro de 2026, quando terminaram os mandatos de Diogo Guillen e Renato Gomes. Outras duas posições ficarão disponíveis em 28 de fevereiro de 2027, com a saída de Ailton de Aquino Santos e Nilton Schneider David. As duas últimas indicações ocorrerão em 31 de dezembro de 2027, ao término dos mandatos de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira. Todos os nomes precisam de aprovação do Senado.

Com as seis nomeações, apenas três integrantes da atual diretoria permaneceriam: o presidente Gabriel Galípolo e os diretores Gilneu Vivan e Izabela Correa. A depender do perfil dos escolhidos, Galípolo — defensor da manutenção de juros elevados para controlar a inflação — pode ficar isolado em 2028, último ano de sua gestão.

Nomes cotados dividem mercado e governo

A expectativa é que dois nomes sejam anunciados ainda nesta semana ou no início da próxima. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou a investidores na segunda-feira que recomendaria ao presidente decidir nas próximas duas semanas com base em critérios técnicos. A sinalização foi interpretada como freio a economistas mais alinhados ao PT.

Entre os cotados de perfil heterodoxo estão André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil no FMI, que já defendeu elevar a meta de inflação para 4,5%, e Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda. Na outra ponta, aparecem nomes ortodoxos como Tiago Cavalcanti, professor da Universidade de Cambridge e da FGV, além de perfis técnicos como Carolina Bohrer, servidora de carreira do BC, e Marina Copola, diretora da CVM.

Cecília Machado, economista-chefe do Banco Bocom BBM, e Cassiana Fernandes, do JP Morgan, também circulam como opções bem recebidas pelo mercado. Jose Dezene, da Monte Bravo, avalia que esses nomes provocariam reação positiva na curva de juros e no dólar. Já a escolha de perfil heterodoxo geraria impacto negativo, segundo analistas.

PT retoma debate sobre autonomia do BC

Em meio às indefinições, a bancada do PT na Câmara incluiu entre suas prioridades a revisão das regras do Banco Central. O principal projeto é o PLP 65/2026, do deputado Pedro Uczai, que prevê vincular o BC ao Ministério da Fazenda, preservando autonomia técnica, e fazer o mandato do presidente começar no primeiro ano de governo eleito.

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do BC, manifesta “extrema preocupação” com o cenário de incerteza. “Se a escolha caminhar para uma linha heterodoxa, será um desastre”, afirma. Cleveland Prates, da Microanalysis, considera que indicações heterodoxas seriam “uma pá de cal” sobre a confiança na instituição.

Isadora Araújo, da GEP Brasil, pondera que nomes heterodoxos não significariam necessariamente ruptura na política monetária. “Mesmo Roncaglia reconhece o compromisso com o desenho institucional do BC e a operacionalidade dentro do sistema de metas de inflação”, avalia. A economista classifica como “ingênuo” atribuir os juros elevados à autonomia do BC e defende que questionar a independência não resolve o problema da Selic alta.