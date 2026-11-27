O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para o Ministério da Fazenda. A decisão marca uma guinada pragmática após meses de embates com o mercado financeiro e divide opiniões entre investidores e a base aliada. As informações são da Gazeta do Povo.

Após a reeleição de Lula, o Ibovespa despencou 13,88% no primeiro pregão, a maior queda desde março de 2020. Até 25 de novembro, o índice acumulava perda de 18,73% em relação ao último pregão pré-eleitoral, caindo de 205 mil para 166,6 mil pontos. O dólar saltou 8,36% no primeiro dia útil após o pleito, chegando a R$ 5,40, e ultrapassou R$ 6 em novembro. Nesta sexta-feira (27), após o anúncio, a moeda recuava para cerca de R$ 5,52.

Em resposta às pressões, Lula declarou que nenhum banqueiro lhe ensinaria responsabilidade fiscal e que não prestava contas a “nenhum ricaço”, mas ao povo. Em 21 de novembro, afirmou que “o sistema financeiro não iria ensiná-lo a governar” e sinalizou resistência a ajustes mais rígidos nas contas públicas.

Analistas veem mudança de rumo na política econômica

Alexandre Manoel, da Global Analytics, avalia que a escolha sinaliza pragmatismo em um momento de incerteza sobre a condução econômica. José Dezena, da Monte Bravo, destaca a alta credibilidade de Trabuco para alterar a percepção dos investidores. Pedro Camargo, da LCA Consultoria, interpreta a nomeação como reconhecimento da necessidade de cuidar das contas públicas gradualmente, preservando políticas sociais.

A dúvida recai sobre a autonomia do novo ministro. Analistas ponderam que Trabuco não teria aceitado sem negociar condições de atuação. Dezena questiona se o mandato será de autonomia ampla e irrestrita. Manoel aponta que os primeiros testes serão a montagem da equipe e a apresentação de um plano fiscal crível para estabilizar a dívida.

Gustavo Sung, da Suno Research, ressalta que o ponto central é a execução. “Vamos ter que observar os resultados para entender o poder político que Trabuco terá para atacar agendas mais impopulares”, afirma.

A articulação para levar o banqueiro à Fazenda vinha sendo construída havia meses. Em agosto, Lula e Trabuco participaram de jantar no Palácio da Alvorada com outros representantes do setor. A conversa decisiva ocorreu em 23 de novembro, quando o presidente foi direto: “Preciso de você no governo”. Trabuco não aceitou de imediato, querendo esclarecer sua margem de atuação e autonomia para montar a equipe. Na quinta-feira (26), voltou a se reunir com Lula em Brasília e aceitou o convite.

Indicação divide esquerda e recebe apoio de dirigentes petistas

O banqueiro já havia sido cotado para a Fazenda em 2014, no segundo mandato de Dilma Rousseff, mas recusou para permanecer no Bradesco. Na época, indicou Joaquim Levy, que assumiu em janeiro de 2015 mas deixou o cargo em dezembro, em meio ao agravamento da crise econômica e política.

Trabuco defende os pilares do tripé macroeconômico — câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal — mas ressalta que o equilíbrio das contas precisa conviver com crescimento econômico e redução das desigualdades. Também critica o custo elevado do crédito no país.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, chamou a indicação de “um grande acerto” e afirmou que representa a continuidade do trabalho de Fernando Haddad e Dario Durigan. O ministro Wellington Dias destacou a trajetória pessoal do executivo, filho de empregada doméstica e motorista de caminhão, que começou a trabalhar aos 12 anos e entrou no Bradesco aos 17 como escriturário.

A origem humilde passou a ser argumento de aliados para aproximá-lo da identidade social do PT. Porém, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) classificou a indicação como “péssimo sinal de que a orientação fiscalista vem pra ficar”. Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou que Trabuco será ponte com o mercado financeiro “sendo parte dele”. Glauber Braga (PSOL-RJ) foi mais incisivo e classificou a decisão como “estelionato eleitoral” de Lula.