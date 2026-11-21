O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra avanços pontuais em indicadores sociais, mas acumula compromissos econômicos estruturais não realizados desde a campanha de 2022. Propostas como a regulamentação do trabalho por aplicativo, a redução dos juros bancários e a reversão da desindustrialização ficaram pelo caminho ou apresentaram resultados insuficientes. As informações são da Gazeta do Povo.

A análise considera as diretrizes do programa de governo registrado na Justiça Eleitoral, a Carta para o Brasil do Amanhã e compromissos assumidos em entrevistas e discursos. A Presidência da República foi procurada, mas não se manifestou até a publicação.

Juros altos e dívida pública em expansão

Lula prometeu levar a taxa de juros a um patamar razoável e negociar com bancos para reduzir o custo do crédito às famílias. A Selic, que estava em 13,75% ao ano quando ele venceu a eleição, oscilou durante o mandato, chegou a 10,5% em maio de 2024, mas voltou a subir e alcançou 15% em junho de 2025. Em novembro de 2026, a taxa permanecia em 13,75%, o mesmo nível do início do governo.

Os juros cobrados pelos bancos subiram em vez de cair. A taxa média de juros das concessões de crédito livre chegou a 49% ao ano em setembro de 2026, segundo o Banco Central, um aumento de 7,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2022, quando era de 41,7%.

O teto de gastos foi revogado e substituído pelo arcabouço fiscal em 2023, mas a dívida bruta do governo geral passou de 71,7% do PIB no fim de 2022 para 82,9% em setembro de 2026. A promessa de sustentabilidade das contas públicas não se concretizou.

Reformas avançaram, mas sem transformação prometida

A reforma tributária sobre o consumo foi aprovada com a Emenda Constitucional 132/2023 e leis complementares que regulamentam o IVA dual. A implementação será gradual e o texto incorporou regimes diferenciados e exceções. Na tributação da renda, lei sancionada em 2025 ampliou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais e instituiu tributação mínima para altas rendas, mas não houve reforma ampla sobre renda e patrimônio.

O governo lançou em 2024 a Nova Indústria Brasil, com seis missões estratégicas e linhas de financiamento. A produção industrial cresceu 0,1% em 2023, 3,1% em 2024 e 0,6% em 2025, permanecendo 16,3% abaixo do recorde de maio de 2011, conforme dados do IBGE. A desindustrialização não foi revertida.

A regulamentação do trabalho por aplicativo não avançou. O Executivo apresentou em 2024 proposta para motoristas de transporte de passageiros, mas o texto não progrediu no Congresso. Até novembro de 2026, não havia marco regulatório aprovado para motoristas e entregadores.

A privatização da Eletrobras foi mantida. Em dezembro de 2025, o STF homologou acordo que permitiu à União indicar três representantes no Conselho de Administração, mas não reverteu a desestatização nem devolveu o controle acionário ao governo.

O programa Empreende Brasil, anunciado na campanha com crédito a juros baixos para micro, pequenas e médias empresas, não foi implementado. Em seu lugar, o governo lançou o Acredita, que reúne iniciativas como o ProCred 360. O custo médio do crédito livre para empresas subiu de 21,1% ao ano em 2023 para 24,37% em setembro de 2026.

O índice de Gini do rendimento domiciliar per capita caiu de 0,517 em 2022 para 0,504 em 2024, o menor valor da série histórica do IBGE. Em 2025, no entanto, voltou a subir para 0,511. Os 10% mais ricos concentram 40% dos rendimentos mensais.

As emendas parlamentares cresceram de R$ 25,5 bilhões em 2022 para R$ 47,1 bilhões em 2025, em valores nominais. No Orçamento de 2026, a previsão chegou a R$ 49,9 bilhões. Levantamento da Transparência Brasil identificou que sete bancadas da Câmara destinaram R$ 1,3 bilhão em emendas de comissão em 2025 sem identificar os deputados responsáveis. Em setembro, o STF determinou que Executivo e Congresso apresentassem proposta para rastrear cada emenda desde sua indicação até a execução.