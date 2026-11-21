O governo federal rebateu as críticas de parlamentares da esquerda sobre o pacote de ajuste fiscal durante transmissão ao vivo realizada neste sábado (21). O presidente garantiu que não haverá cortes em áreas sociais e atacou o mercado financeiro, acusando-o de priorizar lucros em vez da população vulnerável. As informações são da Gazeta do Povo.

Durante a live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), o presidente afirmou estar triste com aliados que questionaram a proposta por interpretação equivocada. Segundo ele, não serão retirados recursos da saúde, educação ou da política de valorização do salário mínimo, que continuará com reajustes reais acima da inflação.

Divisão na base aliada

A transmissão foi uma resposta à divisão aberta na base governista. Parlamentares como Lindbergh Farias (PT-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ) e Jones Manoel (PSOL-PE) consideram o ajuste uma concessão ao mercado e um risco para políticas sociais. O presidente defendeu o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, responsável pela elaboração do pacote, classificando-o como um dos economistas mais competentes do governo.

O chefe do Executivo afirmou que jamais permitirá que recursos sejam retirados da população mais pobre para controlar o Orçamento. Ele criticou o julgamento apressado de companheiros que condenaram a proposta sem compreendê-la adequadamente.

Críticas ao setor financeiro

O presidente questionou os interesses do mercado financeiro e rejeitou dúvidas sobre a seriedade de sua gestão. Ele recordou ter sido o presidente que mais gerou superávit primário no país e criticou os “yuppies da Faria Lima” por questionarem constantemente o governo.

Segundo o presidente, o mercado não está preocupado com os pobres, mas em ampliar ganhos próprios. Ele lembrou que o país concede mais de R$ 600 bilhões em renúncias fiscais a empresas e que a proposta busca retirar recursos dos mais ricos, sem atingir pequenos negócios do Simples Nacional ou microempreendedores individuais.

A proposta aprovada pelo Senado será analisada pela Câmara dos Deputados na próxima semana. O governo estima que as medidas possam melhorar o resultado primário entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.