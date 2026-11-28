O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu neste sábado (28) as críticas de integrantes do PT e da esquerda sobre a indicação de Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, para o Ministério da Fazenda. Durante live com o deputado André Janones (Rede-MG), o petista assegurou que o executivo não atuará contra os interesses da população mais vulnerável e justificou a escolha pela necessidade de transmitir credibilidade ao mercado e ao cenário externo. As informações são da Gazeta do Povo.

Trabuco foi anunciado na quinta-feira (26) como o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial do quarto mandato de Lula. A indicação gerou expectativas no mercado financeiro sobre possíveis ajustes fiscais, tema que enfrenta resistência em alas do partido governista.

“Preciso de um nome ‘top’ alguém que possa me ajudar a gerar confiança no mundo. Vocês vão ter orgulho do trabalho do Trabuco, que já chamo de companheiro. Eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país”, declarou o presidente.

Metas de industrialização e comércio exterior

Lula afirmou que conversou com o futuro ministro sobre a missão de impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro. Segundo o presidente, Trabuco deverá auxiliá-lo a tornar o Brasil uma economia mais industrializada e competitiva no mercado internacional.

“Eu quero transformar o Brasil num país industrial. Eu quero transformar o país num país de profissionais altamente qualificados para que a gente possa melhorar a vida das pessoas”, disse. O petista também estabeleceu como objetivo elevar o país à sexta maior economia mundial e atingir US$ 1 trilhão no fluxo de comércio exterior.

Relação antiga e reação do mercado

O presidente reconheceu que a escolha provocou desconfiança entre aliados, mas considerou a reação natural diante de um nome ainda pouco conhecido pela população. Lula comparou a situação às críticas recebidas quando escolheu José Alencar e Geraldo Alckmin para a vice-presidência em diferentes governos.

Lula revelou que conhece Trabuco desde a década de 1990, quando o Bradesco forneceu cartões de crédito para comercialização entre filiados do PT. O presidente disse ainda que já havia tentado levar o executivo para o governo de Dilma Rousseff.

O anúncio provocou reação positiva no mercado financeiro na sexta-feira (27), com valorização do real e alta da Bolsa de Valores. O dólar, que havia atingido R$ 6 na segunda-feira (23), encerrou a semana cotado a R$ 5,51. O Ibovespa acumulou valorização de 6%, apesar de terminar o último pregão próximo da estabilidade.