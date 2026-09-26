Lula defende estabilidade fiscal em jantar com empresários em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite de sexta-feira (25) que “estabilidade fiscal é uma coisa obrigatória”, durante jantar com mais de 500 empresários e representantes do setor produtivo em São Paulo. A declaração ocorreu oito dias antes do primeiro turno das eleições, em que Lula disputa a reeleição. Dias antes, em comício em Curitiba, o presidente havia dito que era necessário “parar com essa babaquice de fazer superávit”. As informações são da Gazeta do Povo.

No evento, Lula disse achar “engraçado” quando pedem a ele responsabilidade fiscal e relembrou que seu governo anterior pegou o país com déficit de 2,8% do PIB e entregou superávit de 0,1%. Segundo ele, o índice pode ser “pouco”, mas demonstra que o Brasil encontrou um caminho para trazer responsabilidade fiscal de volta. No entanto, dados do Tribunal de Contas da União (TCU) mostram que o resultado fiscal de 2022 foi superavitário, com R$ 54,9 bilhões (0,6% do PIB), o primeiro resultado positivo após oito anos de déficits. O governo Lula apresentou déficits nos três anos do atual mandato.

Durante o discurso de quase 40 minutos, o presidente afirmou que ele e o vice Geraldo Alckmin (PSB) são “melhores do que tudo que está na mesa”, sem citar diretamente o nome de Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário. “Pode ter alguém que até não goste de mim, não tem problema, eu não quero casar com vocês. Eu só quero o voto”, disse à plateia.

Presidente critica governo Trump e fala em reciprocidade

Lula criticou ações do governo de Donald Trump nos Estados Unidos e disse que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quer transformar a América Latina em um quintal. “Ou vocês votam em alguém que é brasileiro, que nasceu aqui no Brasil e gosta desse país, ou vão votar em alguém que vai beijar a bandeira nacional, a bandeira americana todo dia”, afirmou. O presidente disse ainda que pode usar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos em resposta ao tarifaço sobre produtos brasileiros.

Sobre o setor de minerais críticos, o petista disse querer a presença de empresas estrangeiras na exploração, mas sob regras brasileiras. “Quero empresas estrangeiras, mas elas têm de agir sob nosso comando”, declarou.

Jantar reuniu executivos e ministros do governo

O encontro foi organizado pelos grupos Esfera, Prerrogativas e Parlatório, e aconteceu no Hotel Tivoli Mofarrej, nos Jardins. Entre os presentes estavam nomes como Joesley Batista (J&F), Gustavo Pimenta (Vale), Benjamin Steinbruch (CSN), Milton Maluhy Filho (Itaú Unibanco) e Rubens Ometto (Cosan). Participaram também os ministros Dario Durigan (Fazenda), Miriam Belchior (Casa Civil), Bruno Moretti (Planejamento) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

O jantar integra uma série de encontros do Esfera Brasil com candidatos à Presidência. O grupo também programou reuniões com Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) para a próxima semana. Flávio Bolsonaro também foi convidado.