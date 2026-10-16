O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (16) os setores produtivos que se posicionaram contra o fim da escala de trabalho 6×1. A declaração foi feita durante a cerimônia de promulgação da lei aprovada na quarta-feira (14) no Congresso Nacional, que acabou com a escala 6×1 e reduziu a jornada semanal de 44 para 40 horas. As informações são da Gazeta do Povo.

Lula chamou de mentira a afirmação de que a mudança pode gerar crise econômica. Segundo ele, jogar a responsabilidade por uma possível crise nas costas dos trabalhadores que pedem mais um dia de descanso não é verdade. O presidente destacou que a lei aprovada prevê que qualquer problema será discutido e resolvido, e que ninguém quer que empresas quebrem nem que trabalhadores morram por falta de descanso.

O presidente relembrou que outras conquistas trabalhistas, como o 13º salário e as férias remuneradas, também enfrentaram resistência do setor produtivo no passado. Para Lula, esse tipo de discurso é histórico e crônico.

Durante a cerimônia, Lula mandou recados à oposição. Ele criticou parlamentares que votaram a favor da PEC e já querem fazer mudanças antes da lei entrar em vigor. A crítica foi direcionada ao senador Flávio Bolsonaro, que pretende apresentar uma proposta alternativa de remuneração por hora caso seja eleito presidente.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que foi preciso ter coragem para votar o tema em período eleitoral. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a PEC foi construída com responsabilidade após consultas públicas com a sociedade civil e entidades do setor produtivo.