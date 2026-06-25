Lula assina contrato de R$ 5 bi para fábrica de fertilizantes no MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (25) os contratos para a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A obra, paralisada desde 2015, deve receber investimentos de mais de R$ 5 bilhões e integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As informações são da Agência Brasil.

A retomada foi confirmada pela Petrobras após nova reavaliação técnica e econômica que atestou a viabilidade do projeto. Quando entrar em operação comercial, prevista para 2029, a unidade terá capacidade para produzir 3,6 mil toneladas diárias de ureia granulada e 2,2 mil toneladas diárias de amônia, totalizando cerca de 1,3 milhão de toneladas de ureia por ano. O volume equivale a aproximadamente 16% da demanda nacional pelo insumo.

A localização da fábrica é considerada estratégica, já que o Centro-Oeste responde por cerca de 40% da demanda brasileira de ureia, impulsionada, sobretudo, pelas culturas de milho, cana-de-açúcar, algodão e pastagens. A proximidade da unidade com importantes polos produtores agrícolas deve ampliar a confiabilidade do abastecimento e reduzir custos logísticos para produtores rurais, especialmente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo.

Atualmente, a carteira de fertilizantes da Petrobras no Novo PAC reúne quatro unidades: Fafen-BA, Fafen-SE, ANSA e UFN-III. Com a entrada em operação dessas plantas, a estatal projeta atender cerca de 35% do mercado nacional de ureia até 2029. Antes da retomada das fábricas, 100% da ureia consumida no país era importada.