Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articulam um novo encontro entre o petista e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para a próxima terça-feira (11). O objetivo é tentar destravar a tramitação da PEC da Jornada 6×1 no Senado, proposta que limita a jornada de trabalho em seis dias consecutivos com um dia de folga. As informações são da Gazeta do Povo.

A articulação ocorre após um jantar na terça-feira (4) na residência do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quando Lula e Alcolumbre se encontraram fora da agenda oficial. O governo vê a PEC como peça central da campanha petista nas eleições deste ano.

O calendário do Congresso está apertado por causa das disputas eleitorais. Restam apenas duas janelas de esforço concentrado para votações: de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. A base governista aposta que Lula pode convencer Alcolumbre a colocar a proposta em votação durante esse período.

Alcolumbre resiste à pressão do Planalto

O presidente do Senado mantém o texto engavetado e usa a proposta como instrumento de barganha política. Alcolumbre enfrenta pressão de setores produtivos do país, como comércio e serviços, que seriam diretamente impactados pela mudança na jornada de trabalho.

O senador retém a matéria para impor limites ao Executivo e blindar os interesses econômicos desses setores. A resistência ocorre mesmo com a tentativa de reaproximação após a rejeição do nome de Jorge Messias ao STF pelos senadores em abril.

Governo tenta acordo antes das eleições

A articulação busca reverter o impasse com Alcolumbre antes que as atenções se voltem definitivamente para as urnas. Com o avanço das eleições, o tempo para aprovar a proposta diminui rapidamente.

A reportagem procurou as assessorias da Presidência da República, da liderança do governo e da presidência do Senado para confirmar a reunião entre Lula e Alcolumbre. Até o fechamento desta edição, ninguém havia respondido.