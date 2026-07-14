Lula afirma que EUA não vão aplicar tarifaço ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (13) que “não vai ter tarifaço” ao comentar a possibilidade de os Estados Unidos ampliarem as tarifas sobre produtos brasileiros a partir desta quarta-feira (15), com uma sobretaxa de 25%. A declaração foi dada a jornalistas após um evento oficial em São José dos Campos (SP). As informações são da Gazeta do Povo.

Apesar da declaração de Lula, o próprio governo brasileiro trabalha com o cenário mais provável de confirmação das novas tarifas e aguarda a decisão oficial para definir uma eventual resposta. Integrantes da equipe econômica esperam uma última reunião virtual com o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, antes do anúncio, na expectativa de obter uma sinalização prévia da decisão.

A possibilidade de um acordo foi reduzida após Greer afirmar recentemente que Brasil e Estados Unidos ainda estão distantes de um entendimento. Mesmo assim, negociadores brasileiros avaliam que os norte-americanos podem ampliar a lista de exceções às tarifas por meio de um anexo à decisão final.

Investigação dos EUA recomenda sobretaxa de 25%

O novo tarifaço ocorre após a investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA. O relatório concluiu que o Brasil adota práticas consideradas discriminatórias e desarrazoadas no comércio bilateral e recomendou uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, embora tenha previsto diversas exceções.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, admitiu que as chances de um acordo antes do prazo são mínimas. “A expectativa de um acordo é quase nenhuma, ou nenhuma mesmo, seja por conta do prazo ou do que apontam os Estados Unidos, pontos sobre os quais não haverá concessões hoje ou amanhã por esse governo”, afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo.

Pix, etanol e açúcar são principais obstáculos

Segundo o ministro, alguns temas permanecem como principais obstáculos às negociações: Pix, etanol e tarifas aplicadas pelos EUA ao açúcar brasileiro. O governo brasileiro considera a recomendação do USTR abusiva e injusta e afirma que não aceitará concessões consideradas contrárias aos interesses nacionais.

Na semana passada, o ministro descartou a possibilidade de eliminar o imposto de importação sobre o etanol norte-americano durante as negociações. Segundo ele, a medida prejudicaria principalmente a região Nordeste, onde está concentrada parte importante da produção brasileira. “O presidente Lula defende claramente que o tema do etanol não seja tratado nessa negociação, e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos”, afirmou.

Na última sexta-feira (10), Lula voltou a discutir o tema com ministros e auxiliares. O governo aposta que, caso as novas tarifas sejam confirmadas, ainda exista um período de implementação que permita a continuidade das negociações e a tentativa de reduzir os impactos sobre as exportações brasileiras.