O governo federal reconheceu a necessidade de promover ajustes fiscais para impulsionar o crescimento econômico do país. Em evento com estudantes realizado em Niterói (RJ) nesta sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu maior controle sobre os gastos públicos, especialmente em saúde e educação, mas descartou cortes em benefícios sociais. As informações são da Gazeta do Povo.

A declaração foi feita um dia após a nomeação do executivo Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, uma escolha que responde às cobranças do mercado financeiro por maior responsabilidade fiscal. Lula afirmou que o Brasil precisa investir melhor os recursos disponíveis e evitar despesas desnecessárias para viabilizar o desenvolvimento econômico.

Segundo o presidente, o país quer demonstrar ao mundo sua capacidade de crescimento, mas isso exige cautela no uso do dinheiro público. Ele ressaltou que os recursos devem ser aplicados de forma correta, sem desperdícios, para garantir resultados efetivos.

Benefícios sociais serão mantidos

Apesar de reconhecer a necessidade de ajustes, o petista garantiu que não haverá cortes em programas voltados à população de baixa renda nem na educação. O presidente defendeu, porém, maior rigor na concessão de benefícios, para que apenas quem tem direito efetivamente receba os recursos públicos.

A indicação de Trabuco foi confirmada após reunião no Palácio da Alvorada na quinta-feira (26) e provocou reação positiva no mercado financeiro. Pelo segundo dia consecutivo, a Bolsa de Valores registrou alta expressiva, enquanto o dólar recuou, refletindo a expectativa de que o novo ministro terá autonomia para implementar mudanças na política econômica.

Desafios do novo ministro da Fazenda

O futuro comandante da pasta econômica terá pela frente a tarefa de equilibrar as contas públicas, reduzir incertezas sobre a política fiscal e criar condições favoráveis aos investimentos. Trabuco precisará conciliar as demandas do mercado por responsabilidade fiscal com a pressão do governo pela manutenção de programas sociais e investimentos públicos.

A negociação com o Congresso Nacional também figura entre os principais desafios, já que há resistências mesmo entre aliados do presidente. Investidores esperam que a nova gestão amplie o diálogo com bancos e empresários, oferecendo maior previsibilidade às decisões econômicas.

Entre as prioridades estarão o relacionamento com o Banco Central, o controle da inflação, a gestão dos juros e a estabilidade cambial, fatores considerados essenciais para fortalecer a confiança na economia brasileira.