A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, lançou nesta segunda-feira (8) um movimento chamado Unidos Pela Vacina, para auxiliar na imunização da população brasileira contra a covid-19.

publicidade

“O nosso objetivo e vacinar todos os brasileiros ate setembro deste ano”, escreveu a empresária em seu perfil do Instagram.

Trajano explica que o movimento começou com um chamado que ela fez ao Grupo Mulheres do Brasil, fundado por ela e que reúne mais de 75 mil mulheres no país. “Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto do pais, superando todo e qualquer obstáculo. A cada minuto desperdiçado, centenas de vidas são perdidas nessa batalha”, disse a empresária.

+ Leia mais: Cronograma de vacinação para curitibanos entre 55 e 74 anos que circula no WhatsApp é falso!

Nesta terça-feira (9), porta-vozes do movimento darão uma entrevista à imprensa sobre a mobilização. “Os setores da sociedade civil estão trabalhando articuladamente para que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro deste ano”, diz o comunicado.

publicidade

O grupo dará detalhes de como o grupo pretende atuar, em diversas instâncias, para ajudar que a vacina chegue a qualquer ponto do país.

Trajano também comemorou a vacinação de sua tia Luiza, de 94 anos. Ela foi a fundadora do Magazine Luiza, que começou como uma loja de departamento em Franca, no interior de São Paulo.

No final de janeiro, empresas privadas brasileiras tentaram negociar com o governo uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca.

A movimentação, no entanto, foi frustrada após a AstraZeneca negar que venderia para o setor privado e a repercussão negativa na opinião pública.