O GPA registrou lucro líquido aos acionistas controladores de R$ 84 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 80,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No segmento alimentar, o lucro líquido aos controladores foi de R$ 266 milhões, queda de 43,8% ante o quarto trimestre de 2018.

A companhia reportou ainda lucro líquido consolidado de R$ 98 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 71,4% ante o mesmo período de 2018.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,063 bilhão no quarto trimestre de 2019, queda de 15,9% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,29 bilhão no período, alta de 0,5%. No segmento alimentar, o indicador apresentou queda de 12,4%, montante de R$ 1,068 bilhão.

As despesas com vendas, gerais e administrativas avançaram 18,5% no quarto trimestre de 2018 ante o mesmo período de 2019. No segmento alimentar, o avanço foi menor, de 1,3%.

A receita líquida do GPA foi a R$ 17,321 bilhões no quarto trimestre de 2019, avanço de 23,6% em um ano.

Os resultados incluem os efeitos da norma contábil IFRS 16.