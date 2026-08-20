Luciano Hang critica decisão judicial sobre demissões nas Casas Bahia

O empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, criticou nesta quarta-feira (19) a decisão da Justiça do Trabalho que suspendeu cerca de 1.900 demissões feitas pelas Casas Bahia. Ele classificou a medida como uma intromissão do Estado em uma empresa que está em recuperação judicial e precisa cortar custos para sobreviver. As informações são da Gazeta do Povo.

Para Hang, a interferência judicial impede que a varejista se reorganize financeiramente. A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial recentemente, assim como outras grandes redes do varejo nacional, como Marabraz e Pão de Açúcar. O empresário afirmou que a falta de responsabilidade fiscal e segurança jurídica no país está por trás da crise do setor.

A Justiça do Trabalho determinou a suspensão das demissões coletivas realizadas entre 13 e 17 de agosto e ordenou a retomada dos vínculos dos trabalhadores. A decisão também proíbe novos cortes sem a participação efetiva dos sindicatos. Hang argumentou que empresas saudáveis geram empregos, mas empresas quebradas não conseguem manter postos de trabalho.

Enquanto isso, a Havan segue inaugurando novas unidades pelo país e anunciando investimentos. A reportagem procurou a assessoria de comunicação da rede para obter dados sobre os indicadores econômicos do grupo e aguarda retorno.