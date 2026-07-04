Luciano Hang avalia abrir lojas da Havan no Paraguai

O empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, visitou o Paraguai na última sexta-feira (3) e demonstrou interesse em expandir suas lojas para o país vizinho. Durante a visita de dois dias, Hang se reuniu com o presidente paraguaio Santiago Peña para discutir oportunidades de negócios. As informações são da Gazeta do Povo.

O presidente Peña destacou em seu perfil no X que muitos produtos vendidos nas lojas Havan já levam o selo “Feito no Paraguai”. Ele citou as maquiladoras, fábricas que se beneficiam de impostos reduzidos e têm produção voltada para exportação.

Impostos baixos atraem empresários brasileiros

O Paraguai adota o modelo “10-10-10”, no qual a alíquota máxima de imposto de renda é de 10% tanto para empresas quanto para pessoas físicas. O imposto sobre valor agregado (IVA) também é de 10%, podendo cair pela metade ou ser isento em alguns casos, como para turistas. A renda de origem estrangeira não paga tributos no país.

Para empresas brasileiras, os custos menores de investimento no Paraguai compensam os gastos adicionais com transporte. Na prática, fica mais barato importar do país vizinho do que produzir no Brasil.

Empresário elogia gestão do presidente paraguaio

Em publicação no X, Hang elogiou a gestão de Peña e afirmou que “liberdade com prosperidade se dá com impostos baixos e o governo acreditando nos empreendedores”. O empresário também destacou o perfil cultural conservador do país e disse que o Paraguai vive um “momento de grande transformação”.

Hang ressaltou que o país tem atraído investimentos e que sua sociedade preserva valores como família, trabalho e responsabilidade, criando um ambiente de estabilidade e confiança para quem busca investir e produzir.