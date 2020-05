O concurso 1961 da Lotofácil foi sorteado neste sábado (2) com prêmio de R$ 1,5 milhão. Como não houve sorteio sexta-feira (1º) por causa do feriado do Dia do Trabalho, o sorteio do concurso 1961 da Lotofácil ficou para a noite deste sábado. As dezenas sorteadas no concurso 1961 da Lotofácil foram:

02 / 04 / 05 / 07 / 12 / 13 / 14 / 15 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24

Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 780 mil cada uma. Houve também 283 apostas que acertaram 14 dezenas, levando R$ 1.696 cara uma.

>>> Confira o resultado de todas as loterias da Caixa

Como jogar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

