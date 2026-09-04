Livelo lidera ranking de melhores empresas para trabalhar em São Paulo

A Livelo, empresa de recompensas e fidelidade criada em 2014 por Banco do Brasil e Bradesco, conquistou o primeiro lugar entre as médias organizações da Região Metropolitana de São Paulo no ranking Melhores Empresas para Trabalhar 2026. A companhia reúne 568 profissionais e se destacou por iniciativas de diversidade, desenvolvimento e inovação voltadas aos colaboradores. As informações são da Gazeta do Povo.

A composição da equipe está próxima do equilíbrio entre gêneros, com 297 homens e 271 mulheres. Nas 33 posições de gerência executiva e C-Level, 18 são ocupadas por mulheres. A maior parte dos profissionais tem entre 26 e 44 anos, totalizando 442 pessoas nessa faixa etária.

A empresa desenvolve programas para ampliar a diversidade geracional. O Programa Experts 50+ chegou à sexta edição em 2026 e contrata pessoas com mais de 50 anos para áreas estratégicas. A proposta é aproveitar a experiência desses profissionais e aumentar a convivência entre diferentes gerações.

O Programa de Estágio Livelo 2026 foi estruturado como iniciativa afirmativa para pessoas pretas e pardas, com desenvolvimento, mentoria e participação em projetos intergeracionais. Em parceria com o Instituto Primeira Geração, a companhia criou oportunidades de pós-graduação para jovens que foram os primeiros de suas famílias a chegar ao ensino superior. Outra turma foi direcionada a mulheres interessadas em construir carreira na área de tecnologia.

Dos 568 profissionais, 507 estão na companhia há até cinco anos. A presença de uma equipe relativamente nova aumenta a necessidade de integração, comunicação interna e compartilhamento constante da cultura organizacional.