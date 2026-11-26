O deputado Pedro Uczai (PT-SC), líder do governo na Câmara dos Deputados, afirmou nesta quinta-feira (26) que não há discussão sobre um novo pacote de cortes de gastos públicos. A posição contraria a avaliação da equipe econômica, que estuda medidas adicionais de contenção de despesas para reforçar as contas públicas além dos cerca de R$ 50 bilhões já aprovados nesta semana. As informações são da Gazeta do Povo.

Após reunião com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o economista André Lara Resende, o parlamentar descartou a elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar gastos. Segundo ele, eventuais reduções de despesas devem mirar apenas o que classifica como privilégios, sem afetar direitos sociais ou serviços públicos.

Alvos de cortes e recursos intocáveis

Uczai elencou como alvos de revisão a Previdência dos militares, supersalários e emendas parlamentares de bancada e comissão. O deputado foi categórico ao rejeitar cortes nos recursos obrigatórios destinados à saúde e à educação, além de mudanças em benefícios sociais. “Privilégio não é direito social. Privilégio não é Previdência da população. Privilégio não é percentual constitucional da saúde e da educação. Isso não está em discussão”, declarou a jornalistas.

Propostas para aumentar arrecadação

Para elevar as receitas sem ampliar cortes de despesas, o líder do governo defendeu o fim de benefícios tributários considerados privilégios, a revisão de incentivos fiscais e a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Ele também citou a proibição da compensação tributária cruzada e a discussão sobre a Lei Kandir como alternativas. O parlamentar criticou ainda a taxa básica de juros, de 13,75%, apontando-a como principal obstáculo ao crescimento econômico e contestando a justificativa de que o déficit primário justificaria esse patamar. Uczai propôs também um plano nacional de investimentos em tecnologia, energia e saúde para estimular a atividade produtiva.