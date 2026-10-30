Leilão de transmissão de energia prevê R$ 8,9 bi em investimentos

Oito projetos de transmissão de energia foram arrematados nesta sexta-feira (30) em leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na B3, em São Paulo. O certame deve gerar investimentos de R$ 8,9 bilhões e criar mais de 20,3 mil empregos diretos e indiretos. As informações são da Agência Brasil.

As obras incluem 1.866 quilômetros de novas linhas de transmissão e seccionamentos, além da continuidade de 483 km de linhas já existentes. Os projetos serão instalados na Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rondônia e São Paulo. Os prazos de conclusão variam entre 42 e 60 meses a partir da assinatura dos contratos, que têm duração de 30 anos.

Disputa acirrada leva deságios a 57%

O leilão registrou forte concorrência, com descontos que chegaram a 57,08%. O lote 1, com instalações na Bahia, teve 150 lances em viva-voz entre as empresas Neoenergia e Tradetek. A Neoenergia venceu com oferta de R$ 59,85 milhões e deságio de 51,21%.

O maior empreendimento do dia foi o lote 4, com obras no Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. A Celeo Redes Brasil arrematou o projeto por R$ 377 milhões, com desconto de 50,55%. O lote prevê investimentos de R$ 4,1 bilhões, 1.167 quilômetros de linhas e 8.225 empregos.

A Celeo venceu dois lotes (4 e 8), assim como a Cymi (lotes 3 e 5) e a Neoenergia (lotes 1 e 7). A Cox ficou com o lote 6 e a EDP com o lote 2.

Paraná receberá dois projetos

No Paraná, dois empreendimentos foram leiloados. O lote 5, com 173 quilômetros, foi arrematado pela Cymi por R$ 96,4 milhões após disputa em viva-voz com a Engie. O lote 6, com quatro quilômetros em Santa Terezinha do Itaipu, ficou com a Cox Brasil por R$ 37,85 milhões.

Juntos, os dois projetos somam R$ 1,46 bilhão em investimentos, 177 quilômetros de linhas e 3.336 empregos. As obras devem beneficiar a região metropolitana de Curitiba e as regiões oeste e sudoeste do estado.

Entre 2023 e 2026, os leilões de transmissão de energia elétrica já mobilizaram R$ 69,64 bilhões em investimentos estimados, valor que chega a R$ 77,54 bilhões quando corrigido pela inflação.