Economia

Leilão de petróleo arrecada R$ 3 bilhões e prevê investimentos de R$ 4,5 bi

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 08/10/26 00h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrecadou R$ 3 bilhões nesta quarta-feira (7) com a venda de 49 blocos de exploração de petróleo e gás. Estão previstos investimentos de R$ 4,5 bilhões somente na primeira fase dos contratos, a fase de exploração.

As informações são da Agência Brasil.

Os 49 blocos arrematados estão localizados nas bacias Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para ocorrer até 26 de fevereiro de 2027.

Três áreas com acumulações marginais foram arrematadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul. O bônus de R$ 1,5 bilhão para essas áreas representou um ágio médio de 442%.

Leilão do pré-sal

Pela manhã, a ANP realizou o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção. O leilão do pré-sal teve sete dos 13 blocos ofertados arrematados.

Esse foi o leilão do pré-sal com mais blocos arrematados. O anterior, realizado em 2025, teve cinco áreas licitadas. Com o resultado, a área exploratória sob regime de partilha aumenta 58%, alcançando 39,2 mil km², o equivalente a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro.

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