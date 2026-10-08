Leilão de petróleo arrecada R$ 3 bilhões e prevê investimentos de R$ 4,5 bi

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrecadou R$ 3 bilhões nesta quarta-feira (7) com a venda de 49 blocos de exploração de petróleo e gás. Estão previstos investimentos de R$ 4,5 bilhões somente na primeira fase dos contratos, a fase de exploração.

As informações são da Agência Brasil.

Os 49 blocos arrematados estão localizados nas bacias Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para ocorrer até 26 de fevereiro de 2027.

Três áreas com acumulações marginais foram arrematadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul. O bônus de R$ 1,5 bilhão para essas áreas representou um ágio médio de 442%.

Leilão do pré-sal

Pela manhã, a ANP realizou o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção. O leilão do pré-sal teve sete dos 13 blocos ofertados arrematados.

Esse foi o leilão do pré-sal com mais blocos arrematados. O anterior, realizado em 2025, teve cinco áreas licitadas. Com o resultado, a área exploratória sob regime de partilha aumenta 58%, alcançando 39,2 mil km², o equivalente a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro.