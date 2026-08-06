Lei do Frete torna permanente fiscalização de piso mínimo no transporte

Uma lei sancionada nesta semana torna permanentes as regras de fiscalização do transporte rodoviário de cargas que vinham sendo aplicadas desde março. A principal mudança é a obrigatoriedade definitiva do Código Identificador da Operação de Transporte (Ciot), sistema que registra as operações de frete e permite controlar se o piso mínimo definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está sendo cumprido.

As informações são da Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou uma série de dispositivos acrescentados pelo Congresso Nacional durante a tramitação da proposta. Entre eles estava a anistia de multas aplicadas por causa dos bloqueios de rodovias ocorridos após as eleições de 2022.

A norma consolida a obrigatoriedade de cadastramento das operações de transporte e da emissão do Ciot. O mecanismo foi criado para ampliar o controle sobre os contratos de frete e combater a contratação de valores abaixo dos mínimos definidos pela ANTT.

Entre os dispositivos barrados pelo veto presidencial está o artigo que anulava multas aplicadas a transportadores, empresas e motoristas em razão da participação em manifestações e bloqueios de rodovias em 2022. A proposta abrangia multas judiciais e administrativas, sanções civis e administrativas e penalidades já inscritas em dívida ativa.

Na justificativa enviada ao Congresso, o governo afirma que a medida viola o princípio da separação dos Poderes e a garantia constitucional da coisa julgada, pois alcançaria multas decorrentes de decisões judiciais já proferidas. Argumenta também que a proposta implicaria renúncia de receita sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pela legislação.

O presidente vetou ainda um artigo que convertia em advertência multas aplicadas por descumprimento da política de pisos mínimos do frete. O governo argumenta que a medida representa anistia de penalidades administrativas e renúncia de receita sem estimativa de impacto financeiro.

Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los. Até lá, permanecem em vigor os trechos sancionados da lei, incluindo as regras de fiscalização do piso mínimo do frete e o uso do Ciot nas operações de transporte de cargas.