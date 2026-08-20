Latam Pass sofre falha de segurança e vaza dados de clientes

Uma falha de segurança no programa de milhagem Latam Pass expôs dados pessoais de clientes da companhia aérea. O problema foi identificado no dia 29 de julho e afetou uma parcela de membros do programa, mas a empresa não informou quantas pessoas tiveram informações vazadas. As informações são da Gazeta do Povo.

Os dados expostos incluem nomes, números de telefone, parte das informações dos cartões de crédito, CPFs (que funcionam como números de identificação no programa), categoria no plano de fidelidade e quantidade de pontos acumulados. Pessoas não autorizadas tiveram acesso a essas informações.

Latam adota medidas de contenção após vazamento

A Latam afirmou que adotou medidas imediatas de contenção e cibersegurança assim que identificou a ocorrência. A companhia comunicou o problema aos clientes potencialmente afetados e à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme exige a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Empresa recomenda atenção a contatos suspeitos

A companhia aérea orientou os clientes a redobrarem a atenção para contatos indevidos, como mensagens ou ligações suspeitas que possam tentar usar os dados vazados para golpes. A Latam declarou que a segurança e a privacidade dos dados dos clientes são prioridades e que mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas de proteção.