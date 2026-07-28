Economia

Latam mantém classe Premium Economy em novos aviões da Embraer

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 28/07/26 17h06
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A Latam anunciou nesta terça-feira (28) que vai manter a classe Premium Economy nos novos aviões da Embraer, modelo E195-E2. A decisão diferencia a companhia da concorrente Azul, que oferece apenas uma classe de assentos em seus jatos da Embraer. As informações são da Gazeta do Povo.

Com a escolha, a configuração total dos voos da Latam terá 132 assentos, em vez da capacidade máxima da aeronave, que poderia chegar a 146 lugares. A Azul, por sua vez, utiliza 136 assentos em seus jatos do mesmo modelo.

A classe Premium Economy oferecerá maior espaço para as pernas, poltronas com maior reclinação e serviço de bordo diferenciado, seguindo o padrão já adotado no restante da frota de jatos da Airbus. A disposição dos assentos no jato da Embraer é de 2×2, com quatro poltronas por fileira e um corredor central.

Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group, afirmou que os passageiros podem esperar a mesma experiência do grupo, embora se trate de um novo modelo de aeronave.

A operação dos jatos E195-E2 está prevista para começar no último trimestre de 2026. Os aviões foram adquiridos para suprir uma demanda não atendida pelas tradicionais fabricantes Airbus e Boeing.

A Latam ainda não informou quais rotas serão operadas pelas novas aeronaves. A estratégia inicial prevê voar para aeroportos que ainda não são atendidos pela empresa, entrando em rotas atualmente dominadas pela Azul, principalmente em regiões como o Centro-Oeste e o Norte.

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