Justiça libera supermercados para abrir em feriados sem acordo sindical

Uma decisão judicial permite que supermercados funcionem em feriados sem precisar de autorização prévia de sindicatos por meio de convenção coletiva de trabalho. A liminar foi concedida pela desembargadora federal Monica Nobre, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em resposta a pedido da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). A medida suspende provisoriamente as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.665/2023 e nº 1.316/2026, que exigiam acordo coletivo para funcionamento nesses dias. As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão afasta a possibilidade de sanções ou restrições às empresas do setor. Pela norma anterior, com exceção de setores considerados essenciais, o trabalhador só poderia dar expediente em feriados se houvesse uma convenção coletiva de trabalho firmada com os sindicatos.

Magistrada destaca tratamento desigual

Para fundamentar a liminar, a relatora destacou que a regulamentação administrativa manteve outras atividades comerciais sob autorização permanente, o que tornaria injustificável qualquer tratamento diferenciado dos supermercados. A magistrada também apontou o caráter essencial do segmento e alertou para o risco de prejuízos financeiros imediatos, impacto negativo no abastecimento da população e interferência no livre exercício da atividade econômica.

Por se tratar de uma medida provisória, a decisão vigorará até o processamento do recurso, a manifestação da União Federal e o parecer do Ministério Público Federal (MPF), momento em que poderá ser reavaliada pelo colegiado da 4ª Turma.

Setor emprega 3,2 milhões de trabalhadores

Em sua defesa, a ABRAS argumentou que a restrição imposta pela portaria representava um entrave à manutenção e à criação de postos de trabalho, além de gerar aumento nos custos de mão de obra e redução na oferta de vagas. A entidade reforçou que o setor supermercadista é responsável pela comercialização de 93% dos gêneros de largo consumo e emprega, direta e indiretamente, 3,2 milhões de trabalhadores no país.