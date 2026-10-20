Justiça encerra recuperação judicial da Americanas no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro encerrou a recuperação judicial da Americanas nesta segunda-feira (19). O processo havia começado em janeiro de 2023, após a empresa revelar fraudes contábeis de bilhões de reais. A varejista informou a decisão ao mercado por meio de um fato relevante. As informações são da Gazeta do Povo.

A 4ª Vara Empresarial do Rio declarou que a Americanas cumpriu integralmente as obrigações do plano de recuperação com vencimento em até dois anos após a homologação. A sentença seguiu pareceres favoráveis da Administração Judicial e do Ministério Público do Rio de Janeiro. A decisão ainda pode ser contestada por recurso.

O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira destacou que qualquer credor que se sentir prejudicado por descumprimento de obrigação do plano poderá pedir a execução específica ou a falência da empresa.

Ações da empresa sobem na bolsa

A ação da Americanas (AMER3) terminou o dia em alta de 6,99%, cotada a R$ 5,97. No comunicado, a varejista afirmou que o encerramento da recuperação judicial representa um marco importante e inaugura uma nova etapa de seus negócios.

Empresa agradece funcionários e parceiros

A Americanas agradeceu especialmente a seus funcionários, cuja dedicação foi fundamental ao longo do período desafiador. A empresa também agradeceu a fornecedores, clientes e demais parceiros pela confiança e apoio. A varejista disse que segue comprometida com o crescimento de suas operações e o fortalecimento sustentável do modelo de negócio.