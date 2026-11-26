A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos vinculados ao Grupo Fictor, investigado por suspeitas de fraude financeira e ocultação de patrimônio. A operação Dinheiro Fictício, deflagrada nesta quinta-feira (26), cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e São Bernardo do Campo contra o conglomerado que tentou adquirir o Banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

Investigadores apontam que o grupo captou mais de R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025 prometendo rendimentos fixos a investidores, sem comprovar a existência de negócios que sustentassem os pagamentos. Segundo o delegado Luciano Samara Tuma Giaretta, milhares de pessoas foram atraídas por promessas de rendimento sem lastro real, enquanto os recursos eram desviados para estruturas criadas para esconder o dinheiro. A Gazeta do Povo procurou o Grupo Fictor, mas não obteve retorno até a publicação.

Desvios para contas pessoais e empresas de fachada

Os recursos captados teriam sido desviados para contas pessoais da cúpula da companhia, empresas de fachada e estruturas financeiras no exterior. Uma empresa ligada ao conglomerado movimentou R$ 666,8 milhões, embora tenha declarado faturamento de apenas R$ 466 mil. Mais de R$ 203 milhões foram transferidos diretamente para contas pessoais de três empresários.

A investigação identificou operações entre empresas do próprio grupo para simular faturamento e movimentação financeira. Também foram detectadas possíveis tentativas de esconder patrimônio antes e depois do pedido de recuperação judicial, incluindo transferências para contas nas Ilhas Cayman, negociações de imóveis e carros de luxo, além da criação de pelo menos oito novas empresas.

Crimes investigados e recuperação judicial

O Ministério Público havia solicitado medidas contra 233 pessoas e empresas, mas o pedido foi atendido parcialmente. A Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, investimentos, imóveis, veículos e outros ativos financeiros. Segundo o promotor Neander Antônio Sanches, a prioridade é garantir que os bens voltem para quem foi lesado.

Os investigados poderão responder por crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação também apura possíveis ligações com estruturas investigadas na Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do crime organizado nos setores de combustíveis e financeiro.

O Grupo Fictor entrou com pedido de recuperação judicial em fevereiro deste ano após a tentativa frustrada de comprar o Banco Master, em 2025, por R$ 3 bilhões. A companhia atribuiu parte de suas dificuldades ao impacto negativo provocado pela repercussão do negócio. Aproximadamente R$ 4,29 bilhões em dívidas de 13 mil credores foram relatadas no processo, que inicialmente envolveu duas empresas e foi ampliado pela Justiça para outras 41 companhias, totalizando 43 operações.