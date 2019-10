Os juros futuros abriram em queda nesta quinta-feira, 26, mas logo reduziram o movimento, ficando mais próximos dos ajustes, mostrando efeito limitado ao Relatório Trimestral de Inflação (RTI), do BC, divulgado mais cedo. No RTI, uma novidade foi a inclusão de cenário para inflação em 2022. No cenário de mercado, a projeção para o IPCA naquele ano é de 3,8%, um nível ainda confortável para o BC, segundo profissionais de renda fixa.

O BC também publicou previsão de PIB em 2020 de 1,8%, abaixo dos 2% previstos na última pesquisa Focus. “Indica crescimento contido para 2020 e é um fato que ajuda a estímulo monetário”, salientou José Raymundo Faria Júnior, sócio-diretor da Wagner Investimentos.

Às 9h23 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,98%, de 5,00% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,10%, na máxima, de 6,12% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,71%, na máxima, de 6,73% no ajuste de quarta-feira.