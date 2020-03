Os juros futuros abriram em queda nesta segunda-feira, 2, e renovavam mínimas, com recuo de até 31 pontos-base, como no DI para janeiro de 2022, diante da expectativa de que os bancos centrais ao redor do mundo adotam estímulos para fazer frente à desaceleração econômica trazida pelo coronavírus.

A pesquisa Focus trouxe pela manhã nova revisão para baixo para o PIB brasileiro em 2020. Nos EUA, a aposta de que o Fed irá cortar os juros em 50 pontos-base este mês já está em 100% segundo o CME.

Às 9h23 desta segunda, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,925%, de 4,095% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2022 recuava a 4,30%, de 4,59%, enquanto o DI para janeiro de 2023 caía para 4,98%, de 5,24% e o DI para janeiro de 2025 recuava a 5,93%, de 6,14% no ajuste de sexta-feira.