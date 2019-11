Os juros futuros operam em leve alta nesta terça-feira, 12, após a pesquisa de serviços mostrar alta de 1,2% em setembro ante agosto, acima do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 0,30% a um avanço de 1,10%, com mediana positiva de 0,60%. Além disso, o resultado de agosto foi revisto de uma queda de 0,2% para recuo de 0,1%. O movimento nos longos também se dá em linha com o avanço do dólar ante o real.

Às 10h26, O DI para janeiro de 2021 estava em 4,530%, de 4,519% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,64%, de 5,58%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,59%, de 6,54% no ajuste de ontem.